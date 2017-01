Modena, arriva Expo Elettronica

Il calendario di Modena Fiere come ogni anno si apre con Expo Elettronica, la grande fiera dedicata all’elettronica professionale e di consumo. Sabato 14 e domenica 15 nei padiglioni modenesi va in scena uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale, dove trovare migliaia di articoli di informatica, telefonia, tablet, home theatre, accessori per console e videogiochi, audio car, navigatori, piccoli elettrodomestici, illuminazione, materiali di consumo per la casa, lo studio e il lavoro, ricambi, minuteria e prodotti per l’hobbistica e il fai da te.

Ma anche eventi, i più famosi youtubers, fumetti, dischi, giochi, modellismo e un grande raduno Cosplay, l’hobby di chi si diverte vestendosi come il proprio personaggio di cartoons e fumetti preferito e inscenando brevi esibizioni e animazioni.

