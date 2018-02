Modena al Bit, Borsa Internazionale del Turismo

C’è anche Modena alla Bit 2018, la Borsa Internazionale del Turismo alla FieraMilanoCity. La Bit è la Fiera più importante per farsi conoscere, per entrare in contatto con tour operator e addetti ai lavori, con chi insomma dovrà promozionare e veicolare i turisti italiani e ancor più stranieri nelle località italiane.

Modena è nello stand dell’Emilia Romagna, uno dei più grandi e più ricchi gestito da Apt Servizi Emilia Romagna, inserita nella destinazione di area vasta Bologna Città Metropolitana. Il nome di Modena c’è, ci sono gli operatori turistici modenesi, ci sono i volantini, le proposte turistiche e i pacchetti del territorio modenese. E se il turismo in Emilia Romagna è in continua crescita, nel 2017 il dato è di circa 55milioni di presenze turistiche e l’11,6% del Pil prodotto dalla filiera delle imprese turistiche, anche a Modena il numero dei turisti è in aumento. Certo però di strada da fare ce ne ancora tanta.

