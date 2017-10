Mitsubishi Chemical entra in Cpc

La giapponese Mitsubishi Chemical, attiva nel campo dei componenti chimici, materiali plastici e rivestimenti, fibre sintetiche, tessili e in carbonio, entra nel capitale della modenese Cpc, nata negli Anni 50 come modelleria e attiva nella prototipazione e lavorazione meccanica di materiali in fibra di carbonio per il settore automobilistico, industriale e aeronautico. Il gruppo nipponico ha acquisito il 44% dal proprietario e ad, Franco Iorio che, con il 56%, resta primo azionista. Nel 2016, Cpc, che conta su 218 dipendenti, ha registrato un fatturato di 50 milioni di euro.

