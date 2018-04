Missione Hannover

CNA Reggio Emilia, in collaborazione con CNA Emilia Romagna, CNA Modena e CNA Bologna, nell’ambito del progetto “Mecworking in Hannover”, accompagnerà 20 imprese della meccanica e automazioni industriali presso la fiera di Hannover Messe 2018, la più importante fiera della meccanica internazionale e delle lavorazioni industriali, che si svolgerà dal 23 al 27 aprile 2018. Il progetto è stato finanziato al 50% dalla Regione Emilia Romagna.

Sei le imprese della CNA reggiana aderenti al progetto che andranno in Germania: ASOTECH Srl di Sant’Ilario d’Enza, con sedi anche a Casalecchio di Reno e Modena, che si occupa di progettazione meccanica; BARUFFI COMPOSITES SOLUTIONS di Baruffi Diego di Gualtieri, lavorazione di materiale composito e fibra di carbonio; BORDONI BONFIGLIO Srl di Rolo, carpenteria metallica leggera e pesante e lavorazioni meccaniche; BOTTAZZI Srl di Nocetolo di Gattatico, lavorazioni meccaniche; RE.CO. AUTOMAZIONI Srl di Reggio Emilia, automazioni industriali; SGE Srl di Rolo, lavorazioni meccaniche e di precisione.

Silvio Bordoni, Presidente CNA Produzione Reggio Emilia, sottolinea come: “Hannover Messe è la più importante fiera di settore e per questo abbiamo creduto fortemente in questa missione che ha l’obiettivo di aprire le nostre imprese ai mercati internazionali, con un progetto pensato su misura per i singoli partecipanti che hanno aderito alla collettiva e che non termina certamente con la Fiera. Dopo la manifestazione fieristica, le imprese verranno sostenute nelle azioni di follow up dei contatti acquisiti, per rafforzare le competenze commerciali, imprescindibili per operare sui mercati globali. Il progetto inoltre si pone l’ obiettivo di lavorare in duplice sinergia, rafforzando le competenze di marketing strategico ma anche ricercando relazioni istituzionali e commerciali con azioni mirate di networking che si svolgeranno nello stand del Cluster CNA Emilia Romagna e che valorizzeranno oltre alla meccanica il meglio dell’ enogastronomia Emiliano Romagnola, grazie al sostegno di CNA Alimentare”.

Il progetto “Mecworking in Hannover” prevede infatti, tra le altre azioni, la ricerca mirata di buyers tedeschi per incontri B2B presso lo stand istituzionale CNA Emilia Romagna all’ Hannover Messe (Hall 4 – Stand B22, Padiglione sub fornitura) e attraverso la piattaforma internazionale Enterprise Europe Network, per tutta la durata della manifestazione espositiva, incontri internazionali e possibilità di ricerca partner commerciali e tecnologici attraverso la piattaforma.

Molti gli eventi di networking, sia Istituzionale che Business to Business, previsti all’interno dello stand CNA. Nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 aprile, sarà presente la Regione Emilia Romagna con l’Assessore alle attività produttive Palma Costi e a seguire, il Direttore e i vertici della Fiera.

Il dopo fiera sarà arricchito da azioni di valorizzazione delle produzioni tipiche enogastronomiche dell’Emilia Romagna, con show cooking che coinvolgeranno le imprese emiliano romagnole, le Istituzioni e i Cluster di prodotto tedeschi.

