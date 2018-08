Mirabilandia assume 400 zombie

Il parco divertimenti Mirabilandia di Ravenna selezionerà 400 figuranti che saranno assunti per vestire i panni di zombie e creature mostruose negli eventi dedicati alla festa di Halloween. Il contratto lavorativo sarà a tempo determinato; dal 6 ottobre al 4 novembre, al calare della

sera, i figuranti saranno protagonisti di un festival a tema con il compito di inseguire e ‘atterrire’ gli ospiti della struttura. La selezione è in programma mercoledì 12 settembre. L’appuntamento con Halloween nelle prime 4 edizioni a tema horror ha distribuito ‘spaventi’ ad oltre 500mila appassionati. Intanto è positivo il giudizio sulla stagione estiva, che ha registrato un aumento del 30% delle visite. “La stagione sta proseguendo totalmente in linea con le aspettative definite a

inizio anno – spiega a Il Restodel Carlino il dg di Mirabilandia, Riccardo Marcante – nonostante una situazione meteo, tra ondate di caldo e importanti fenomeni temporaleschi, che è stata estremamente svantaggiosa. La grande novità del 2018 è stata l’ampliamento del parco acquatico di Mirabeach, ‘aumentato’ di oltre 20mila metri quadrati, con sei nuovi scivoli, una nuova piscina ad onde, bar, ristoranti e area vip”.

