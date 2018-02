Mille casette per i terremotati delle Marche

Il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti ha visitato la Sistem di Solignano di Castelvetro della famiglia Orsini. Come noto, il ministro ha già annunciato di non candidarsi alle prossime elezioni e di voler tornare a fare il commercialista, ma con questa visita istituzionale ha voluto prendere le difese sulla correttezza dell’azienda nella vicenda delle casette di legno per i terremotati delle Marche. Da oltre un mese, mille casette fornite dalla Sistem sono già state consegnate e montate, mentre altre 150 sono ferme nel piazzale dello stabilimento perchè non sono ancora pronte le piazzole in cui montare le strutture.

Liberare il piazzale è pieno interesse dell’azienda, alcune spedizioni sono ora in partenza

