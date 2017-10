Migliori in Italia, vince anche Roadhouse

Nel report “Migliori in Italia – campioni del servizio 2017/18”, la più ampia indagine sul servizio realizzata dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza, Roadhouse Restaurant è risultato il primo brand in Italia nella categoria “Tempo libero/Catene di Ristoranti” per la qualità del servizio vissuta dai propri clienti.

La ricerca è stata condotta con un sondaggio (metodo Cawi) su un campione rappresentativo della popolazione, con oltre 133.000 giudizi espressi su 675 aziende di 89 diversi settori economici. La survey è stata condotta tra i mesi di agosto e settembre 2017.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, del Gruppo editoriale Burda, è leader delle indagini di qualità, non sponsorizzate e svolte in maniera assolutamente obiettiva ed imparziale.

Nicolas Bigard, AD di Roadhouse Restaurant, ha detto che “questo riconoscimento conferma i nostri sforzi da sempre orientati alla soddisfazione del cliente ed è una vera vittoria di squadra. Si aggiunge all’altro prestigioso riconoscimento giunto da KPMG Numwood sulla migliore customer experience. In effetti, Il servizio che sta alla base della customer experience è l’insieme di tanti aspetti che coinvolgono tutte le funzioni: controllo della filiera, qualità e innovazione dell’offerta, formazione del personale, facilities tecnologiche, cura della funzionalità e del design dei locali. Siamo particolarmente soddisfatti di questo brillante risultato emerso da una prestigiosa ricerca indipendente”.

Una parte importante del servizio riconosciuto dagli oltre 8 milioni di clienti all’anno deriva dalle innovazioni digitali presenti in tutti i locali: il WIFI gratuito, l’APP Roadhouse, che permette di utilizzare la fidelity per ottenere sconti e promozioni esclusive e pagare tramite smartphone evitando la fila in cassa; così come le modalità mobile per ordinare il take-away o la consegna a domicilio. Inoltre per tutti i bambini è a disposizione l’innovativa area kids con giochi interattivi dove possono divertirsi in tutta sicurezza.

Particolarmente apprezzate sono poi le promozioni ordinarie (menu gratis per i bimbi al martedì, hamburger a metà prezzo il giovedì, ecc.) e le innovazioni dell’offerta nel menu, come i piatti speciali dedicati periodicamente a vari Paesi (Francia, Messico, Baviera, ecc.).

Proseguono intanto le aperture. Oggi ha aperto il nuovo ristorante a Nichelino (TO) presso il Mondojuve Shopping Center (Via Scarrone, al confine col comune di Vinovo). Il locale è l’undicesimo in Piemonte e ha 170 posti a sedere, oltre ad essere dotato di un ampio parcheggio. I dipendenti sono circa 30, tutti giovani selezionati nella zona di Torino.

Questa nuova apertura fa seguito a un nutrito gruppo di locali inaugurati nell’ultimo mese: Conegliano (TV), Novara, Lentate Sul Seveso (MB), San Giovanni Lupatoto (VR), San Giuliano (MI), e Grosseto, portando il numero complessivo di ristoranti a 110.

Le prossime saranno a Montano Lucino (Como) e Milano City Life.

I ristoranti Roadhouse sono aperti al pubblico 7 giorni su 7, a pranzo dalle 12.00 alle 14.30 ed a cena dalle 19.00 alle 23.30. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un’ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il prezzo medio a persona è compreso tra i 17 e 19 Euro.