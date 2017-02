Metalcastello cerca laureati per Castel di Casio

Metalcastello S.p.A. Spa, leader mondiale nella produzione di ingranaggi per trasmissioni meccaniche, sarà presente presso lo stand C16, Pad. 31 di BolognaFiere, nel corso della nuova edizione del Career Day 2017, l’evento dedicato ai laureandi/laureati per entrare in contatto con le aziende e avvicinarsi al mondo del lavoro.

Obiettivo della partecipazione della multinazionale è mettersi in contatto con i laureandi e laureati – in particolare ingegneri meccanici – per favorire il loro inserimento nella sede principale di Castel di Casio, in provincia di Bologna, stabilimento che oggi impiega circa 260 dipendenti ed è parte di un importante polo di fornitura di circa 2.5 miliardi di euro.

Stefano Scutigliani, Amministratore Delegato di Metalcastello, ha commentato: “In questi anni stiamo crescendo in maniera esponenziale e abbiamo sempre più necessità di aprirci ai giovani e attrarli in azienda, perché apportino nuove competenze, professionalità e contribuiscano alla crescita e alla sempre maggiore internazionalizzazione del nostro business” – e continua – “Stiamo portando avanti una politica di formazione e recruitment molto serrata, volta a ingaggiare non solo laureati e laureandi, ma anche giovani diplomandi degli istituti tecnici, infatti, abbiamo, in essere diversi accordi con gli ITI della città metropolitana per attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro che ci permettano di attingere i migliori talenti anche tra i diplomandi”.

