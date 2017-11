Mercatone Uno riapre 14 punti vendita per il Natale

Da sabato 2 dicembre, per tutti i week end del mese e i festivi, fino a domenica 24 dicembre, tornano ad aprirsi le porte di 14 punti vendita Mercatone Uno. Gli store saranno aperti solo al pomeriggio, dalle 14 alle 20, con assortimento focalizzato su addobi natalizi, tessile, casalinghi, elettrodomestici e complementi d’arredo, oltre ad offerte con sconti fino al 70%. L’attività sarà garantita da personale di Mercatone Uno, richiamato dalla cassa integrazione. La riapertura è stata deliberata dai Commissari Straordinari di Mercatone Uno (Stefano Coen, Ermanno Sgaravato, Vincenzo Tassinari) anche per salvaguardare il valore dei compendi aziendali, in vista della chiusura del bando per la presentazione di offerte vincolanti di acquisto, che si chiuderà il prossimo 14 dicembre. I punti vendita che riapriranno sono: Mirabella Eclano (Avellino), Arzano (Napoli), Sorbara (Modena), Coriano (Rimini), Reana del Rojale (Udine), Viterbo, Pessano con Bornago (Milano), Serravalle Scrivia (Alessandria), Genola (Cuneo), Romagnano Sesia (Novara), Mappano di Caselle (Torino), Navacchio di Cascina (Pisa), Magione (Perugia) e Curtarolo (Padova).

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet