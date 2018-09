Mela Val Venosta rinnova il co-branding con Disney

Un’operazione di co-marketing che unisce due realtà positive – Mela Val Venosta e Disney – l’una attraverso la produzione di un frutto buono, naturale e genuino, l’altra nel mondo dell’animazione cinematografica per famiglie. Gusto, genuinità e divertimento all’interno di una confezione!

La Gala della nuova raccolta 2018 è la varietà presente nel flow pack Disney-Val Venosta. Il pack possiede al suo interno 4 mele dolci di piccolo calibro, molto apprezzate dai più piccoli e in più 2 simpatici stickers da collezionare. I personaggi di Frozen e Cars3 sono i più amati tra i bimbi e sono tutti collezionabili sull’apposito poster, distribuito nei punti vendita selezionati ed anche scaricabile con un solo click dal sito di Mela Val Venosta: http://www.vip.coop/it/disney/disney/40-0.html.

La qualità e la freschezza della Gala Val Venosta unite alla magia della Disney in una confezione che racchiude preziosi benefici: la mela è un frutto sano e adatto ad una corretta alimentazione, ed oggi diventa ancora di più la merenda ideale dei bambini.

“Sono molto orgoglioso di riproporre la collaborazione con Disney anche in questa nuova campagna – afferma Benjamin Laimer, referente marketing Mela Val Venosta. Il nostro obbiettivo principale è di soddisfare tutte le richieste dei consumatori, anche di quelli più piccoli, offrendo loro una sana alternativa agli snack confezionati. Ma non dimentichiamo che per la Gdo, il pack Disney-Val Venosta è una proposta che porta colore e simpatia all’interno del reparto ortofrutta!

VI.P si conferma partner della Gdo in grado di offrire prodotti innovativi – conclude Laimer – che rendono identificabile l’insegna agli occhi del consumatore come luogo ideale dove fare la spesa perchè è in grado di offrire prodotti sempre nuovi e ad alta attrattività.”

