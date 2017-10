Mela Val Venosta premia la fedeltà dei fruttivendoli

Amicidellecoccinelle.it è il club on line di Mela Val Venosta. In 6 mesi dalla sua nascita il portale è stato la piattaforma di lancio di interessanti iniziative di fidelizzazione: il Concorso “Più mele più vinci”, un prezioso driver per incentivare l’acquisto delle mele da parte del dettagliante, insieme al Contest Fotografico “Rendi protagoniste le mele Val Venosta e vinci” per stimolare allestimenti più impattanti sul punto vendita, si sono svolti dal 1° Marzo al 24 Maggio scorso ed hanno registrato una buona adesione nazionale. I premi in palio sono stati: 180 card idea shopping da 50€ riservati al Concorso, mentre per il Contest Fotografico i 10 vincitori hanno ricevuto 500€ di prodotti Val Venosta. In più per tutti i partecipanti ad entrambe le iniziative sono stati estratti come superpremio finale 2 Scooter elettrici. Le coccinelle Val Venosta hanno portato fortuna a due fruttivendoli, uno di Sciacca in Sicilia e uno di Bossico in Lombardia, che con grande soddisfazione e stupore hanno ricevuto i 2 preziosi premi nei colori istituzionali: la consegna ufficiale al vincitore di Bossico è avvenuta nel mercato ortofrutticolo di Bergamo lo scorso venerdì 6 Ottobre alla presenza di Peter Stricker, responsabile commerciale di zona. Con Amici delle Coccinelle, Mela Val Venosta conferma ancora una volta la sua attenzione verso il canale di vendita tradizionale con iniziative rivolte a valorizzare, coinvolgere e premiare le preferenze di grossisti e dettaglianti per una mela dalla Naturalità e dalla Qualità senza eguali.

