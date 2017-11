Mecvel, con Octagona, punta sull’India

Mecvel Srl, impresa bolognese con più di 30 anni di esperienza nella produzione

e commercializzazione di attuatori lineari elettrici e martinetti meccanici, fino a

diventare uno dei principali punti di riferimento nel settore, punta all’India.

L’azienda, che dispone di un nuovo stabilimento produttivo di 2100 mq, un

fatturato di 10 milioni di Euro (nel 2016, equamente suddiviso tra mercato

nazionale e internazionale, grazie ad una solida rete di distribuzione) e 48

dipendenti, attraversa un’ennesima fase di forte espansione: infatti, nel suo 30°

anno di attività porta a termine l’apertura di una filiale a New Delhi, con

l’obiettivo di consolidare e incrementare ulteriormente le proprie attività di

business in un mercato in cui è presente attivamente già dal 2003. La nuova

società, costituita ufficialmente ad agosto 2017 e denominata Mecvel

Technologies Pvt. Ltd., dovrà svolgere operazioni d’importanza cruciale, tra cui

fornire un supporto sempre più competente e costante alle aziende con cui è già

avviata una collaborazione, fino a estendere le proprie relazioni commerciali

all’intero continente asiatico.

Per perseguire i propri obiettivi, l’azienda bolognese si è avvalsa anche del

supporto di Octagona Srl, punto di riferimento a livello nazionale per la fornitura

di servizi di international business in India (grazie ad un’esperienza di 15 anni ed

alla presenza di 3 sedi dirette situate a New Delhi, Bangalore e Pune) e già

fornitore accreditato per il Ministero dello Sviluppo Economico, per la Regione

Emilia-Romagna e per la Regione Lombardia per i servizi di

internazionalizzazione.

Questa non è la prima operazione implementata da Octagona nei

confronti dell’azienda bolognese. Mecvel, infatti, viene seguita per le attività

d’internazionalizzazione in India fin dal 2013, dal primo momento in cui ha

deciso di approcciare il mercato in maniera più strutturata, cioè attraverso un

presidio diretto sul territorio: un percorso strategico e graduale durato diversi

anni in cui Octagona è stata sempre al fianco di Mecvel.

Miria Bastoni, Sales Manager di Mecvel, ha così commentato: “Grazie al prezioso

supporto di Octagona abbiamo raggiunto un obiettivo fondamentale per la nostra

azienda. L’apertura della società indiana ci consentirà di offrire un punto di

riferimento sul territorio alle importanti aziende con cui già collaboriamo, per

fornire assistenza sia dal punto di vista commerciale che tecnico in modo ancora

più diretto, ma soprattutto ci permetterà di approcciare un mercato in fortissima

espansione e sviluppo “dall’interno”, con una presenza stabile e competente,

costantemente supportata da trenta anni di esperienza nel settore, che hanno

reso Mecvel leader nel mercato degli attuatori lineari elettrici. Questo anche

grazie alla mission dell’azienda, che consiste nell’identificare sempre la soluzione

migliore per la movimentazione lineare richiesta, attraverso un servizio di

customizzazione finalizzato a configurare il prodotto su misura dell’applicazione”.

