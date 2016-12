Maxi gonfiabile per promuovere Riccione

Stupire, attrarre e divertire. Nasce da questi presupposti il ‘Riccione Village’, la prima area espositiva e d’incontro interamente rivolta alla promozione territoriale di Riccione sia in Italia che all’estero. Tre maxi gonfiabili richiamano Riccione attraverso un chiaro impatto visivo, sia attraverso i loghi e colori istituzionali, sia attraverso le inconfondibili forme degli oggetti che caratterizzano le spiagge riccionesi dal moscone alle cabine utilizzate in tutti gli stabilimenti balneari.

Assieme all’arco, di 6 metri d’altezza, identificheranno l’area in cui si svolgeranno le prossime campagne di promozione turistica, ma anche animazione, show cooking, degustazioni, incontri culturali, presentazioni, mostre e tanto altro che abbia come obiettivo quello di far conoscere la Perla Verde e le sue peculiarità. Gli elementi potranno essere utilizzati insieme o singolarmente sia all’esterno, che all’interno di aree fieristiche o centri commerciali, in funzione dello spazio a disposizione.

Questo format a supporto della promozione turistica di Riccione segue una serie di attività già sviluppate e messe in atto dall’Assessorato al Turismo per incrementare la comunicazione e incentivare la partecipazione degli operatori stessi, in quanto portatori di interesse. In primo luogo si è messo a disposizione degli operatori ricettivi ed extraricettivi un Media kit di facile uso per tutti gli eventi di grande portata o di maggior interesse, da poter utilizzare sui propri canali di comunicazione online e offline. Si è inoltre offerta disponibilità per attivare canali di interlocuzione istituzionale e in fine è stato realizzato il villaggio di gonfiabili che costituisce uno strumento originale e unico a supporto della promozione della città.

Lo studio grafico è stato affidato al designer riccionese Gianluca Alessandrini, che ha sviluppato il progetto realizzato dalla ditta faentina, Diamante Mongolfiere, leader nazionale nella produzione di strutture gonfiabili personalizzate. I gonfiabili del Riccione Village, infatti, sono pezzi unici, appositamente realizzati per la Perla Verde.

Il grande arco delineerà l’ingresso del simpatico villaggio di gonfiabili. Il ‘battesimo’ del Riccione Village si terrà dal 3 al 6 gennaio sulle Dolomiti, nel bellissimo Comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva grazie alla collaborazione con Funivie Folgarida-Marilleva Ski.it.