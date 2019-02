Max Mara: accordo con Marcolin per occhiali Sportmax

Marcolin e Max Mara hanno siglato un accordo di licenza quinquennale in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista femminili a marchio Sportmax. La collezione Sportmax Eyewear sarà presentata in anteprima al Mido, la fiera del settore a Milano dal 23 al 25 febbraio, e sarà in vendita da aprile in ottici selezionati e boutique Sportmax e Max Mara. Massimo Renon, Ceo Mrcolin, ha puntualizzato come entrambi i gruppi si caratterizzano “per un modello di business forward-looking volto alla ricerca di

soluzioni all’avanguardia in campo tecnologico e produttivo”. Concetto che si ritrova nelle parole di Luigi Maramotti, vice presidente del cda di Max Mara Fashion Group: “entrambe le

aziende condividono una grande passione per il design, l’artigianalità, l’attenzione al dettaglio e la continua ricerca di materiali innovativi”.

