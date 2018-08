Master in marcketing&Retail management

Unimore, Coop Alleanza 3.0 e Fondazione Marco Biagi insieme per avviare un innovativo master universitario di primo livello in Marketing & Retail Management. L’obiettivo del corso è di sviluppare nei partecipanti le competenze strategiche, organizzative e di marketing necessarie ai giovani manager della Distribuzione Moderna. Ammessi un massimo di 30 iscritti. Le domande di ammissione, inoltrate esclusivamente online, dovranno essere presentate entro il 26 ottobre 2018.

Dalla collaborazione di una grande impresa cooperativa, Coop Alleanza 3.0, e Unimore nasce l’impegno a formare quadri dirigenti per la Grande Distribuzione Organizzata e l’industria di Marca.

A questo punta il master universitario di primo livello in Marketing & Retail Management, attivato dal Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, diretto dal prof. Riccardo Ferretti e coordinato dal prof. Roberto Ravazzoni. L’iniziativa didattica, gestita dalla Fondazione Marco Biagi, è stata progettata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che si impegna a ospitare in stage gli studenti garantendo loro un rimborso spese mensile di 500,00 euro.

Il master, che accoglierà un massimo di 30 iscritti, si propone di formare giovani laureati ad elevato potenziale che aspirino a rivestire ruoli di responsabilità, con opportunità di carriera, all’interno delle organizzazioni della Distribuzione Moderna e nelle articolate reti commerciali dell’Industria di Marca. Il corso spazierà dalla gestione di punto vendita al retail marketing, dall’organizzazione aziendale alla gestione delle risorse umane, dagli acquisti alla logistica, dalla gestione dei sistemi informativi al loyalty management.

Obiettivo principale del master in Marketing & Retail Management è quello di sviluppare le competenze strategiche, organizzative e di marketing necessarie ai giovani manager della Distribuzione Moderna per assumere le decisioni, rispondere con efficacia ed efficienza alle richieste del mercato e reagire alle nuove e più ampie dimensioni della concorrenza tra le insegne commerciali.

La sua articolazione prevede, da gennaio a marzo 2019, un primo periodo di formazione in aula (304 ore di lezioni frontali e 60 di didattica integrativa), con corsi, laboratori, workshop, testimonianze di funzionari e responsabili di Coop Alleanza 3.0 e seminari, tenuti da docenti universitari, esperti di comunicazione e marketing, seguito da uno stage (500 ore) di tre mesi da svolgere nelle sedi amministrative o nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0.

Il master, le cui lezioni si terranno presso la Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi 10) a Modena si concluderà, poi, con la discussione di un project work tra ottobre/novembre 2019.

Il master, che consentirà l’acquisizione di 60 crediti formativi, si rivolge ai laureati in: Ingegneria dell’Informazione; Scienze della Comunicazione; Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale; Scienze e Tecnologie agro-alimentari; Scienze economiche; Scienze matematiche; Scienze e Tecniche psicologiche; Statistica.

Unimore metterà a disposizione delle borse di studio per studenti meritevoli a copertura parziale della quota di iscrizione, prevista in 5.000,00 euro da versarsi in due rate.

Al termine del corso verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Marketing & Retail Management”.

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, che avverrà sulla base di titoli, prova di gruppo e colloquio motivazionale, e gli altri eventuali allegati dovranno essere presentati entro il termine perentorio del 26 ottobre 2018 esclusivamente con procedura informatica.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet