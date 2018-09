Master in cyber

CRIF e il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna organizzano la prima edizione del Master di I livello in Cyber Security: from design to operations.

Il Master vede inoltre la collaborazione di altre importanti aziende, quali Accenture, Cryptonet Labs, CSE, Minded Security, Obsidum, Tesla Consulting, Unipol e Yoroi.

Il corso si svolgerà a Bologna e avrà come obiettivo quello di formare, in un contesto aziendale, esperti di sicurezza informatica delle infrastrutture hardware-software deputate alla gestione di sistemi critici e al trattamento delle informazioni. In particolare, il Master fornisce le competenze di analisi delle criticità esistenti, nonché le competenze di design, progettazione, integrazione e deployment delle soluzioni di sicurezza, a livello sia applicativo sia di rete, in ogni fase operativa delle infrastrutture e dei processi.