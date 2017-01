Master in fashion e in… digitale

SDA Bocconi e YOOX NET-A-PORTER GROUP, il leader globale nel luxury fashion e-commerce, uniscono le loro forze in una partnership finalizzata alla formazione digitale nel settore della moda e del lusso. Le due realtà, infatti, collaborano allo sviluppo di un nuovo corso in ‘Digital strategy, marketing and e-commerce’. Tale programma si colloca all’interno dell’edizione 2017 del MAFED (Master in Fashion, Experience & Design Management) di SDA Bocconi, nato nel 2002 in collaborazione con la Fondazione Altagamma, per formare giovani talenti sugli aspetti manageriali cruciali per i settori moda, design e lusso. L’edizione 2017 è partita oggi con il benvenuto da parte del Rettore dell’Università Bocconi, Gianmario Verona, e il Dean della SDA Bocconi, Giuseppe Soda, e un incontro che ha visto l’intervento di Federico Marchetti, Amministratore Delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP e Alumnus Bocconi dell’anno 2014.

Un’iniziativa che risponde perfettamente all’altissima domanda di competenze digitali, che giocano oggi un ruolo sempre più importante nel mondo della moda e del lusso, e nelle altre industrie, come confermato anche dal recente avvio da parte della Commissione Europea di una coalizione proprio per le competenze e le occupazioni digitali che, tramite una serie di iniziative mirate, dovrebbe consentire, entro il 2020, la formazione di 1 milione di giovani per posti di lavoro digitali.

Il corso si pone l’obiettivo di unire l’esperienza nella formazione di SDA Bocconi e quella sul campo di YOOX NET-A-PORTER GROUP per mettere i partecipanti del master nelle condizioni ottimali per sviluppare le competenze oggi necessarie al fine di approcciare in modo concreto la gestione delle strategie digitali specificatamente per il business della moda, del lusso e del design. Il percorso formativo permetterà sia di maturare una preparazione sotto il profilo strategico sia di acquisire gli strumenti fondamentali come il Digital Marketing, Smart Data, E-commerce, Customer experience and engagement applicati direttamente al business della moda e del lusso. MAFED e YOOX NET-A-PORTER GROUP collaboreranno per disegnare il programma, che prevede anche la partecipazione di manager di YOOX NET-A-PORTER GROUP in sessioni di didattica e testimonianza.

