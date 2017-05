Maserati a Barcellona

Da oggi al 21 maggio Maserati sarà presente al Salone di Barcellona, con uno stand di oltre 400 m2, ubicato nel Padiglione 8 della Fiera di Barcellona, che ospiterà le berline Ghibli e Quattroporte e Levante, il primo SUV di Maserati.

La Quattroporte MY17 è presente a Barcellona nella versione GTS GranSport in colore Nero Ribelle con interni neri e cuciture a contrasto in rosso, che incorpora il potente motore da 3,8 litri V8 Ferrari Twin Turbo da 530CV, con una coppia massima di 710 Nm e in grado di spingere la vettura fino a 310 km/h, passando da 0 a 100 km/h in soli 4,7 s.

La Ghibli, berlina sportiva del segmento E premium, di colore Bianco con interni rossi, sarà presente in versione Diesel, con motore da 3 litri V6 Turbo 275 cavalli, in grado di raggiungere 250 km/h con uno 0-100 km/h in 6,3 secondi.

Attesissimo anche il SUV della Casa del Tridente: il Levante, presente a Barcellona sia in versione Diesel da 275 CV, in Verde Ossido e interni in color marrone, e nella versione più potente, il Levante S, in Blu Emozione con interni neri e cuciture a contrasto in colore rosso, con motore benzina 3 litri V6 Twin Turbo da 430 CV, una velocità massima di 264 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,2 s. Le prestazioni eccezionali sia su strada che in offroad sono garantite dal sofisticato sistema di sospensioni elettroniche a smorzamento controllato (Skyhook), di serie su tutte le versioni, l’utilizzo diffuso di materiali leggeri, l’ideale distribuzione 50:50 del peso e il baricentro più basso della categoria, e quattro molle aria che offrono cinque diverse altezze di guida (in aggiunta a quella in modalità parking).

Per i visitatori del Salone interessati a sperimentare in prima persona le prestazioni della Gamma del Tridente, Maserati metterà a disposizione un Levante Diesel, una Quattroporte SQ4 GranSport e una Ghibli SQ4 con Luxury Pack ed interni in seta Ermenegildo Zegna.

Sullo stand sarà inoltre presente l’esclusivo Maserati Store per la vendita di accessori, modellini e capi di abbigliamento della storica casa automobilistica italiana, con nuove proposte come la collezione Contemporary o la linea Urban di Maserati Corse, la collezione Maserati Classiche e quella dal sapore futuristico Officine Alfieri Maserati.

