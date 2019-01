Marposs ha acquisito la francese Stil

Il 16 Gennaio MARPOSS, fornitore di strumenti di misurazione e controllo ad elevata precisione, ha acquisito il 100% di STIL S.A., società francese con sede ad Aix-en-Provence, leader mondiale nella ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di strumenti ottici di misura basati sulla tecnologia cromatica-confocale.

STIL, fondata nel 1993, si è da sempre contraddistinta per una marcata propensione all’innovazione e per una grande agilità nell’adattare la propria tecnologia alle richieste dei clienti, in tempi rapidi e senza limitazioni geografiche. La società impiega attualmente circa 40 dipendenti, con una quota di esportazione verso mercati extra-europei pari al 60%. La tecnologia di misura sviluppata da STIL, caratterizzata dall’elevata precisione e dalla grande flessibilità di impiego, trova ampie opportunità di utilizzo, oltre che nella meccanica di precisione, nelle industrie del vetro, dell’elettronica di consumo, dei semiconduttori e delle apparecchiature biomedicali.

Per STIL l’entrata nel Gruppo porterà consistenti possibilità di sviluppo nel mercato mondiale, grazie alla capillare presenza della struttura di vendita e assistenza di MARPOSS, e offrirà inoltre all’azienda opportunità di sinergie mirate alla crescita. Il management e il personale continueranno le proprie attività per garantire il miglior livello di servizio e di supporto ai propri clienti.

L’acquisizione di aziende di qualità con prodotti complementari a quelli più tradizionali ha l’obiettivo di completare l’offerta delle soluzioni MARPOSS e di permetterne l’entrata in nuovi settori di mercato. Questa strategia, come confermato dal Presidente di Marposs, Stefano Possati, è stata una delle chiavi principali della crescita del Gruppo negli ultimi anni, assieme agli investimenti in R&D ed al corrispondente potenziamento delle strutture di assistenza e di vendita. L’acquisizione di STIL rientra appieno all’interno di questa strategia, rafforzando la posizione del Gruppo e ampliando il mix di mercato in settori ad elevato potenziale di crescita.

MARPOSS fu fondata dall’Ing. Mario Possati nel 1952 e si è sempre contraddistinta nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità in ambiente d’officina, che vanno dalla misura di precisione di componenti meccanici prima, durante e dopo il processo di lavorazione, ai controlli dei processi e delle condizioni della macchina utensile, dai controlli di tenuta per tutti i settori industriali, a linee automatiche di montaggio e controllo.

MARPOSS è fornitore primario dei maggiori costruttori automobilistici, così come dei settori aerospaziale, biomedicale, dell’elettronica di consumo e del vetro; il Gruppo conta oggi oltre 3.500 dipendenti a livello mondiale ed è presente con oltre 80 sedi proprie, in 25 diversi paesi.