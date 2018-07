Marposs ha acquisito Blulink

Il 27 giugno 2018 MARPOSS, leader mondiale nella fornitura di strumenti di misurazione e controllo ad elevata precisione, ha acquisito il controllo di BLULINK, software house reggiana specializzata nella gestione dei processi legati alla Qualità e alla Sicurezza sul lavoro.

“L’acquisizione di aziende di qualità con prodotti complementari a quelli più tradizionali del Gruppo MARPOSS – commenta il Presidente di MARPOSS Stefano Possati – ha l’obiettivo di potenziare ulteriormente la gamma delle soluzioni MARPOSS e di permetterne l’entrata in nuovi settori di mercato. Questa strategia è stata una delle chiavi principali della crescita del gruppo negli ultimi anni, assieme agli investimenti in ricerca e sviluppo ed al corrispondente potenziamento delle strutture di assistenza e di vendita.”

“La partnership che stipuliamo con la bolognese MARPOSS – aggiunge l’amministratore delegato di BLULINK Bernhard Konzet – per noi segna un punto di incontro tra due realtà che si conoscono e collaborano da oltre vent’anni e ci consentirà di lavorare con l’obiettivo di raggiungere importanti traguardi grazie alla nuova dimensione internazionale.” Una nuova dimensione che costituirà per BLULINK un importante driver di sviluppo, nel cui quadro l’azienda potrà da un lato confermare la propria strategia di business, dall’altro rinnovarla ed ampliarla, avvalendosi della struttura e della capillare presenza del gruppo MARPOSS in Italia e nel mondo.

L’operazione rientra appieno all’interno della strategia di crescita intrapresa da MARPOSS a partire dal 2000 : in particolare, l’acquisizione di BLULINK, azienda che in 28 anni di attività ha consolidato un trend di costante crescita di fatturato e staff di lavoro, conferma la volontà di MARPOSS di entrare da protagonisti nell’era dell’industria 4.0, sviluppando strategie digitali di ampio respiro che siano frutto della sinergia e della comune visione dello sviluppo del mercato nel vicino futuro da parte delle due società.

MARPOSS, fondata dall’Ing. Mario Possati nel 1952, si è sempre contraddistinta nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità in ambiente d’officina, che vanno dalla misura di precisione di componenti meccanici prima, durante e dopo il processo di lavorazione, ai controlli dei processi e delle condizioni della macchina utensile, dai controlli di tenuta per tutti i settori industriali, a linee automatiche di montaggio e controllo. MARPOSS è fornitore primario dei maggiori costruttori automobilistici, così come dei settori aerospaziale, biomedicale, dell’elettronica di consumo e del vetro; il Gruppo conta oggi oltre 3.200 dipendenti a livello mondiale ed è presente con oltre 80 sedi proprie, in 25 diversi paesi.

Da quasi trent’anni leader in Italia, BLULINK è una software house attiva dal 1990 con sede centrale a Reggio Emilia. Il team, composto da oltre 40 persone, si è focalizzato sullo sviluppo di soluzioni software per la gestione integrata della qualità e della sicurezza nell’ambiente di lavoro riunite nella piattaforma Quarta®3, adottata da oltre 1.000 aziende in Italia e in vari Paesi nel mondo.