Marconi, nuovo volo per Mosca

La città di Mosca non è mai stata così vicina a Bologna. Dal 13 luglio, infatti, sarà attivo il terzo volo giornaliero con la capitale della Federazione Russa, aeroporto di Sheremetyevo (SVO), il più grande degli aeroporti di Mosca. Il volo sarà operato con Airbus A320 da 140 posti o da Boeing B737 da 158 posti.

“La terza frequenza – commenta Antonello Bonolis, direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna – permetterà di migliorare le connessioni all’interno del network Aeroflot, soprattutto verso l’Asia e il Far East. Facilitati anche i passeggeri in incoming, grazie al volo di rientro da Bologna programmato in serata”.

Nel dettaglio, il nuovo volo giornaliero partirà da Mosca alle 16.00, con arrivo a Bologna alle 18.25. La partenza dal Marconi è programmata alle 19.25, con arrivo nell’aeroporto russo alle 23.40.

Confermate inoltre le altre due partenza giornaliere da Bologna (alle 11.30 e a mezzanotte e 10) con voli di rientro sotto le Due Torri in partenza da Mosca alle 8.05 e 20.05. I voli sono effettuati con Airbus A320 da 140 posti o con Boeing B737 da 158 posti.

Il collegamento Bologna-Mosca di Aeroflot è stato inaugurato il 1° settembre del 2012 e nel 2017 ha registrato oltre 150 mila passeggeri, in crescita del 19,1% sull’anno precedente.