Il Marconi sfonda il muro dei 7 mln di passeggeri

Vola oltre i 7 milioni di passeggeri annuali l’Aeroporto Marconi, che ha tagliato il traguardo lo scorso ottobre, confermando la centralità del suo raggio con un 6,6% di incremento rispetto all’anno passato. Nei primi dieci mesi dell’anno i movimenti sono stati 57.254, con una crescita del 2,7% mentre le merci totali sono aumentate del 13,8%, con 34.868 tonnellate trasportate.

Solo a ottobre sono stati 714 mila i passeggeri, anche qui più 6%, 546 mila sui voli internazionali e 167 mila su quelli nazionali. In testa Parigi Charles De Gaulle, Francoforte e Palermo. Non a caso nel boom del turismo, certificato dai numeri di Bankitalia, secondo i quali i turisti stranieri in Emilia Romagna hanno speso 1 miliardo nei primi sette mesi del 2017, viene riconosciuto il ruolo dello scalo bolognese

