Marconi, prevista crescita del 4%

“Crescita tendenziale del 4% è quella che vediamo nel semestre e che pensiamo si consoliderà nel corso dell’anno”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola, a margine dell’Italian Equity week in Borsa a Milano. “L’estate – ha aggiunto – è stata positiva. Abbiamo avuto una crescita a livelli interessanti, non così alti come nell’estate precedente ma c’è stato un assestamento del traffico e un consolidamento delle offerte che erano state realizzate negli anni precedenti. Ci stiamo allineando ad un tasso medio annuo intorno al 4% che per noi è comunque positivo in termini generali. Importante notare che quest’anno siamo cresciuti in modo efficiente sull’infrastruttura perché abbiamo realizzato una crescita del traffico passeggeri spalmando meglio il traffico sui diversi picchi. Per noi questo è importante perché l’infrastruttura rimane la stessa da qualche anno con un traffico che negli ultimi anni è cresciuto oltre il 30%. Quindi stiamo gestendo i picchi in modo più efficiente”. Rispondendo ad una domanda su eventuali acquisizioni, Ventola sostiene che “siamo focalizzati in questo momento su una crescita organica che in questo momento riguarda il business su Bologna e sullo sviluppo infrastrutturale che per noi è strategico. Non abbiamo dossier formali su tavolo ma guardiamo al consolidamento del mercato come una opportunità che porta valore per nostri soci attuali. Aggregazioni limitanti per la crescita non le consideriamo”.

