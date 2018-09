Marconi, nel primo semestre utili cresciuti del 5% rispetto al 2017

Quattro milioni di passeggeri, in crescita del 5,3%, e ricavi in aumento del 9,8% per complessivi 49,7 milioni di euro. Continua la crescita dell’Aeroporto di Bologna, anche nei primi sei mesi del 2018. Un trend che porta l’utile netto dello scalo a 7,4 milioni di euro, +5,1% rispetto ai sette milioni del primo semestre 2017. “L’andamento del primo semestre del 2018 ha ulteriormente rafforzato un trend di crescita che caratterizza l’Aeroporto di Bologna già da alcuni anni – evidenzia Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale del Marconi-, sia sotto il profilo del volume di traffico passeggeri sia in termini di performance economiche”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet