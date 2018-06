Marconi, in 5 mesi oltre 3 milioni di passeggeri

Un altro mese di crescita per il Marconi. Nel mese di Maggio i passeggeri dell’Aeroporto di Bologna sono stati 731.478, con un incremento dello 0,9% sullo stesso mese del 2017. Il dato è influenzato dall’impatto di alcuni scioperi nazionali (controllori di volo ed handlers) ed internazionali (compagnie aeree), che hanno frenato la crescita di traffico guidata dalla positiva attivazione, dall’operativo estivo, di nuovi collegamenti (Atene con Aegean, Tbilisi con Georgian, Mykonos con Ryanair e le destinazioni russe di Ekaterinburg, Kazan, Krasnodar, Mosca Domodedovo, Rostov e Samara con Ural) e di frequenze aggiuntive (Alitalia per Catania, KLM per Amsterdam).

Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 560.176, mentre quelli su voli nazionali sono stati 171.302. Si evidenzia una lieve flessione (-2.2%) dei movimenti aerei, che sono stati 5.815, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento dell’8,8%, per un totale di 3.423 tonnellate.

Le tre destinazioni “più volate” di Maggio 2018 sono state: Catania, Barcellona e Londra Heathrow. Seguono, nella classifica mensile: Francoforte, Roma Fiumicino, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Palermo e Amsterdam.

Nei primi cinque mesi del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 3.242.541, con una crescita del 5,8% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono stati 26.357, con una crescita dell’1,7% sull’anno precedente. Le merci totali registrano una lieve flessione (-2,8%) con 16.675 tonnellate trasportate.

