Marconi, il 16 luglio primo volo dalla Cina

E’ previsto lunedì 16 luglio l’arrivo all’aeroporto di Bologna del primo volo diretto proveniente dalla Cina. Sarà proveniente da Shenyang, città a nord est di Pechino. Per l’occasione, la società di gestione Aeroporto Marconi di Bologna ha in programma una cerimonia di inaugurazione della nuova rotta, operata dalla compagnia aerea italiana Blue Panorama Airlines in collaborazione con il tour operator cinese Phoenix Travel Worldwide e con Welcome Chinese nell’ambito del “Programma Cina”.

