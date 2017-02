Marconi, crescono i passeggeri a gennaio

Ancora passeggeri in crescita all’Aeroporto Marconi di Bologna, che nel mese di gennaio ha

registrato un incremento del 5,7% sullo stesso mese del 2016, per un totale di 539.245 passeggeri. Lo annuncia una nota dello scalo del capoluogo emiliano. I viaggiatori su voli

internazionali risultano in aumento del 5,8% (403.113) quelli su voli nazionali segnano un +5,7% (136.132). Con gennaio, salgono a 21 i mesi consecutivi di crescita

fatti registrare dal Marconi, con un 2016 che per la prima volta ha superato il muro dei sette milioni di passeggeri, 800 mila in più dell’anno precedente.

Tra le destinazioni preferite a gennaio, Catania è al primo posto, seguita da Palermo, Madrid, Francoforte e Parigi Charles De Gaulle. Dubai si conferma nella top ten delle mete più

gettonate, con oltre 18 mila passeggeri in un solo mese. I movimenti aerei sono stati 4.740, +1,7% su gennaio 2016, in significativo aumento (+22,4%) le merci trasportate per via aerea, pari a 3.117 tonnellate.

