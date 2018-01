Marconi, approvato piano investimenti

“Con l’obiettivo di cogliere appieno le dinamiche di importante sviluppo e crescita del traffico registratesi recentemente sullo scalo di Bologna, in maniera superiore alle aspettative, il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto di Bologna S.p.A. ha approvato in data odierna un aggiornamento e un’estensione del Piano degli investimenti per il periodo 2018-2022. Sulla base delle fasi progettuali intermedie che sono in corso di evoluzione, il nuovo Piano investimenti 2018-2022 prevede un valore complessivo fino ad un massimo di Euro 248 milioni ed una nuova fasizzazione degli interventi, in particolare per il progetto di ampliamento del terminal, per il quale è prevista comunque la conclusione di una importante fase entro il periodo di Piano”, si legge in una nota. I valori previsti a Piano, tenuto conto delle diverse fasi progettuali degli interventi che lo compongono, non tengono fin qui conto delle potenziali ottimizzazioni tecniche, che saranno meglio definite nei successivi sviluppi progettuali, e dei risparmi che risulteranno in esito alle procedure di gara per l’assegnazione degli appalti per la realizzazione delle opere. I nuovi investimenti dedicati alla capacità delle infrastrutture aeroportuali saranno supportati dal meccanismo di regolamentazione tariffaria in essere nel settore aeroportuale italiano.

