Marconi, anche ad agosto passeggeri in crescita

Un altro mese sopra quota 800 mila per l’Aeroporto di Bologna. Dopo il record assoluto di luglio, infatti, ad agosto sono stati registrati 828.480 passeggeri: il miglior agosto di sempre per il Marconi, con un incremento del 7,0% sullo stesso mese del 2016.

Nei tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto, lo scalo bolognese ha visto transitare quasi due milioni e mezzo di passeggeri (2.425.155), con una media di oltre 26 mila persone al giorno.

Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 644.725, quelli su voli nazionali 183.755. Più contenuta, in coerenza con l’andamento dei mesi precedenti, la crescita dei movimenti aerei, che sono stati 6.314, con un incremento dell’1,3% su agosto 2016, mentre sono in fortissima crescita (+30,8%) le merci trasportate per via aerea, pari a 2.732 tonnellate.

Le 10 destinazioni più “gettonate” del mese di agosto sono state: Catania, Londra Heathrow, Francoforte, Barcellona, Bucarest, Palermo, Casablanca, Parigi Charles De Gaulle, Madrid e Cagliari. Rispetto allo stesso mese del 2016, si evidenzia la forte crescita di Lisbona (+120,5%). Significativi anche gli incrementi su Catania (+15,8%), Bucarest (+11,6%) e Francoforte (+11,5%).

Nel periodo gennaio – agosto 2017 i passeggeri complessivi sono stati di poco sotto ai 5,5 milioni (5.489.478), con un incremento del 6,8% sullo stesso periodo del 2016. I movimenti sono stati 44.925, con una crescita del 2,5%. Le merci totali sono aumentate del 12,7%, con 27.254 tonnellate trasportate.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet