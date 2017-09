Marco Gozzoli presidente di Modenamoremio

Ieri, giovedì 7 settembre, si è svolta con una grande partecipazione da parte degli associati di Modenamoremio, l’Assemblea che ha eletto all’unanimità il Presidente della Società Marco Gozzoli e il nuovo Consigliere Francesca Bassi.

Marco Gozzoli, titolare dell’attività in Piazza xx settembre “Officina xx settembre”, è membro del Consiglio di Amministrazione di Modenamoremio già dal 2015. In Assemblea è stato presentato in modo unanime da un Cda che ha ribadito la sua serietà e disponibilità.

Gozzoli sostituisce Marcello Beghelli che, dopo pochi mesi di presidenza, si è visto costretto a rassegnare le dimissioni perché non più in possesso dei requisiti necessari per ricoprire questo ruolo, data la sua scelta di cambiare attività lavorativa.

Francesca Bassi, titolare da sei anni della storica azienda di famiglia “Bassi Gioielli” in via Castellaro, è una giovane imprenditrice motivata e ricca di entusiasmo per iniziare questo nuovo percorso all’interno della società di promozione.

