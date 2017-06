Marchetti, Yoox, è cavaliere del lavoro

Federico Marchetti, CEO di YOOX NET-A-PORTER GROUP, è stato insignito del titolo di Cavaliere del lavoro. Nato a Ravenna nel 1969, Federico Marchetti consegue la laurea in Economia presso l’Università Bocconi di Milano e un MBA presso la Columbia University. Dopo un’esperienza nel mondo corporate, lavora come consigliere per alcuni imprenditori e designer dell’industria della moda, per poi dedicarsi a una nuova avventura: Internet. Nel 2000 fonda YOOX, sintesi perfetta tra la sua visione d’affari e la passione per la moda e il design.

