Marca, settore in continuo aumento

Si è aperta l’edizione 2019 di Marca, la fiera dedicata ai prodotti della marca del distributore. Che continua a guadagnare fette di mercato importanti e un giro d’affari che arriverà agli 11 miliardi nel 2020. Un appuntamento quest’anno dedicato alla sicurezza del consumatore, mentre i distributori avanzano le loro richieste al Governo su Iva e domeniche aperte.

Il 20% del mercato, 11 miliardi di giro d’affari entro il 2020. La Marca del distributore continua a crescere in Italia, così come la Fiera a lei dedicata, che l’Associazione della Distribuzione Moderna vuole sempre di più connotare come evento culturale.

