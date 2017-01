Marca al via in Fiera a Bologna

Apre domani, a Bologna, Marca 2017, la tredicesima edizione del Salone internazionale sui prodotti a marca del distributore (Mdd). Organizzato da BolognaFiere e da Adm, l’associazione che rappresenta le imprese operanti nella distribuzione moderna nei rapporti con la produzione, si svolgerà nel quartiere fieristico di Bologna fino a giovedì. Questa fiera sulle ‘private label’ fa registrare un andamento positivo: il numero delle aziende espositrici, 615 provenienti da tutta Italia, corrisponde ad una crescita del +16% rispetto all’edizione 2016, mentre la superficie espositiva, circa 29mila mq articolati in tre padiglioni, fa segnare una crescita del +12%. Confermata la presenza di tutte le maggiori insegne della grande distribuzione. Si amplia anche la presenza internazionale, con una crescita del 19%, con operatori in arrivo da 30 paesi che saranno coinvolti in incontri per facilitare le occasioni di business.

