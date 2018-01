Marca al via

Oltre 656 espositori, 21 insegne, 80 delegazioni da 19 paesi, sono in crescita i numeri di Marca, il salone internazionale dedicato ai prodotti a marca del distributore che apre il 2018 di BolognaFiere.

Marca è la seconda fiera del comparto in Europa e rappresenta un punto di riferimento per il settore che segna numeri rilevanti.

Si rafforza anche la vocazione internazionale della manifestazione

La marca del distributore assicura una penetrazione di mercato in crescita con un’offerta di prodotti ampia e di qualità, in grado di soddisfare le esigenze più varie, dal biologico, agli alimenti per le intolleranze fino alle eccellenze del territorio

