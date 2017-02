Marazzi tra i Top employers Italia

Marazzi – leader internazionale nel design e nella produzione di piastrelle di ceramica per pavimenti e rivestimenti – ha ricevuto la certificazione Top Employer Italia 2017 per le eccellenti condizioni di lavoro in azienda.

La ricerca, condotta ogni anno a livello globale dal Top Employers Institute, certifica le migliori aziende al mondo in ambito Risorse Umane: quelle che offrono eccellenti condizioni di lavoro, che formano e sviluppano i talenti a ogni livello aziendale e che si impegnano costantemente nel migliorare e ottimizzare le proprie best practice in campo HR.

Il riconoscimento alla Marazzi avviene al termine di una complessa procedura di analisi, denominata HR Best Practices Survey, che ha riscontrato il raggiungimento da parte dell’azienda degli elevati standard richiesti per la certificazione.

In particolare il Top Employers Institute ha esaminato e riconosciuto in Marazzi un’eccellenza in termini di offerta lavorativa soprattutto nei seguenti ambiti: Talent Strategy, Workforce Planning, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career & Succession Management, Compensation & Benefits, Culture.

Il riconoscimento del Top Employers Institute è stato ufficialmente assegnato a Marazzi e consegnato al Direttore delle Risorse Umane dell’azienda Luca Gatti nel corso di una cerimonia svoltasi ieri a Milano

