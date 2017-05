Marazzi inaugura il primo showroom a Londra

Marazzi, leader internazionale nel design e nella produzione di piastrelle di ceramica, inaugura il suo primo showroom a Londra, nel cuore di Clerkenwell, uno dei più noti centri del design a livello internazionale.

Obiettivo della nuova, prestigiosa apertura, non solo quello di accrescere la presenza di Marazzi nel mercato britannico ma anche quello di rafforzare ulteriormente il posizionamento nella community internazionale di architetti e interior designer.

L’evento di inaugurazione avviene in occasione della Settimana del Design di Clerkenwell; Marazzi accoglierà i suoi ospiti nel nuovo e iconico showroom di 300 mq situato in St. John Street, in un punto strategico rispetto a Clerkenwell Road.

Il luminoso ed elegante showroom su tre piani, con le nuove collezioni in evidenza, offre ai visitatori un’idea dei materiali di prima qualità e della creatività all’avanguardia del marchio, rappresentando al meglio l’unicità di Marazzi e la sua predisposizione alla ricerca e all’innovazione.

L’ingresso in bianco e nero, una sorta di portale monumentale che crea uno spazio teatrale e una facciata sull’interno, offre ai visitatori una particolare prospettiva degli spazi espositivi. I volumi del pian terreno, di differenti materiali, riportano a frammenti di piramidi che si innalzano verso il soffitto. Ogni gradino della piramide è costituito da diversi tipi di gres i cui effetti visivi -cemento, marmo, pietra – sono armonizzati in una palette colori armonica e uniforme.

Il piano superiore è costituito invece da una zona di lavoro flessibile, uno spazio luminoso a metà tra l’atelier d’artista e lo studio di architettura, dove un lungo tavolo si snoda creando spazi adatti sia al singolo professionista che ad un team di lavoro. I moodboard in ceramica percorrono la parete in muratura originale rivestita di mattoni rossi offrendo una panoramica sulle diverse collezioni.

Lo spazio è stato progettato dagli architetti italiani Lorenzo Baldini e Antonio Pisano, fondatori dello studio Marcel Mauer di Londra. Entrambi i professionisti vantano un’esperienza consolidata nel design, nella rigenerazione urbana e nell’architettura residenziale, con particolare attenzione al valore della sostenibilità, uno dei punti di forza della filosofia Marazzi.

