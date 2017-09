Manutencoop, due nuove convenzioni con Consip

Manutencoop Facility Management S.p.A. (“MFM” o la “Società”), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, rende noto di aver sottoscritto in data odierna con Consip S.p.A. le convenzioni per i due lotti della gara “Mies 2” relativi all’affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie.

Le Convenzioni hanno una durata biennale mentre i singoli contratti attuativi che

potranno essere sottoscritti dagli Enti Pubblici in tale arco temporale potranno avere una durata di 5/7 anni, a discrezione degli Enti, a partire dall’attivazione delle singole

forniture, con un massimale complessivo di pertinenza di MFM, per il periodo indicato,

pari a 209 milioni di euro. Una volta che saranno sottoscritti i singoli contratti attuativi, quindi, entrambi i lotti genereranno ricavi per il Gruppo, andando ad aggiungersi al portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni (backlog) di MFM.

