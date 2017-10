Macfrut premiato in America Latina

A Santiago del Cile il 3 e 4 ottobre scorso si è svolto un Forum per festeggiare i 50 anni della Fondazione dell’IILA, Istituto Italo Latino Americano (IILA). A questa organizzazione, costituita a Roma nel 1967, aderiscono oltre all’Italia, 21 paesi dell’America Latina. L’Ente si occupa di sviluppare la cooperazione tra l’Italia e il Sud America.

In questi ultimi tre anni si è sviluppata una collaborazione molto stretta tra Macfrut e IILA che ha visto numerose delegazioni partecipare alla fiera, così come tante missioni congiunte. Obiettivo comune infatti è promuovere lo sviluppo dei Paesi aderenti a questa organizzazione internazionale, in particolare nell’agroalimentare.

Per questa stretta collaborazione è stato consegnato a Macfrut un premio, assegnato in occasione dell’apertura della mostra sui 50 anni di attività dell’Ente.

Il riconoscimento è stato consegnato al Presidente di Macfrut Renzo Piraccini dall’Ambasciatore italiano in Cile Marco Ricci.

La missione del Presidente Piraccini ha visto una tappa anche in Perù dove è stato presentato Macfrut all’inaugurazione della fiera Expoalimentaria di Lima.

