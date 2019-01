Macfrut 2019 si è presentato in Marocco

Nuova tappa del tour in Africa di Macfrut. La presentazione dell’edizione 2019 si è svolta presso il Consolato italiano a Casablanca, alla presenza delle istituzioni, delle associazioni di settore e delle imprese del Marocco. L’evento organizzato in collaborazione con Credit du Maroc, istituto bancario del Gruppo Credit Agricole, e la Camera di Commercio Italiana in Marocco, ha visto la partecipazione del Console Generale a Casablanca Pierluigi Gentile, di Daniela Cosentini Direttore Ufficio ICE e una di trentina di operatori locali.

L’ultima edizione della Fiera internazionale dell’ortofrutta ha visto la presenza di 31 buyer a Macfrut, essendo il Marocco il primo compratore africano di tecnologie italiane della filiera ortofrutticola. Nel 2019 si prospetta una partecipazione ancor più numerosa di imprese marocchine in fiera.

Il Marocco è una delle realtà dove l’ortofrutta ha conosciuto negli ultimi anni un grande sviluppo. Nel 2017 lo Stato nord africano ha esportato oltre 1.700.000 tonnellate, principalmente pomodori, agrumi, fagiolini ed altri orticoli, con un trend si crescita continuo. L’aumento del tenore di vita e la forte presenza di catene di supermercati, soprattutto francesi, rendono questo paese importatore di mele e kiwi, anche di origine italiana.

