Si è chiusa oggi a Rimini Fiera l’edizione 2017 di Macfrut, la fiera dedicata all’ortofrutta. La prossima edizione si terrà nel 2018 e l’emblema della 35esima edizione sarà il Radicchio, da prodotto povero a simbolo d’eccellenza del made in Italiana mentre il Paese partner sarà la Colombia. Chiusa questa edizione Macfrut si sposterà nei prossimi mesi in Asia, Africa e Sudamerica per promuovere i prodotti italiani.

