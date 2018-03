Macchine per ceramica in mostra a Indian Ceramics

Dopo la partecipazione alla fiera spagnola Cevisama conclusasi il 9 febbraio scorso, Acimac, l’Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine e Attrezzature per Ceramica, è di nuovo pronta a varcare i confini nazionali alla volta di Gandhinagar, nel Gujarat, dove dal 7 al 9 marzo si terrà la 13a edizione di Indian Ceramics, la maggiore fiera indiana dei fornitori per l’industria delle piastrelle, dei sanitari e dei laterizi. Seconda tappa fondamentale all’interno del piano di promozione internazionale di Acimac, la manifestazione vedrà una congrua partecipazione di aziende italiane, parte delle quali ospitate all’interno della collettiva organizzata dall’Associazione e ICE- Agenzia. Nel padiglione italiano esporranno le aziende BMR, CMF Technology, ICF Welko, Icra, LB Officine Meccaniche, Projecta Engineering-SITI B&T Group, Setec, Sacmi, Smac Officine, System, Stylpgraph, Tecnoferrari e Tecnofiliere. Presenti alla manifestazione anche altri marchi italiani come Appel, Colorobbia, Lamberti, Marcheluzzo Ceramics, Smalticeram, Smaltochimica, Surfaces Technological Abrasives, Tecnografica e TekMak. Tra gli stranieri esporranno aziende della portata di Alteo, Efi Cretaprint, Eirich, Esan, Esmalglass-Itaca, Ferro, Fritta, Imerys, Megacolor, Sabo, Sibelco, Torrecid, Verdés e Vidres. Nella giornata di giovedì 8 marzo, secondo giorno di manifestazione, si terrà inoltre la prima edizione di un workshop tecnico, organizzato da Acimac in collaborazione con la rivista Ceramic World Review, dal titolo “The latest innovations in Italian technologies” dove primarie aziende italiane del settore illustreranno le ultime frontiere nel campo del digitale e dei grandi formati. A completare la presenza italiana, una lounge a disposizione di espositori e visitatori dove verrà promossa anche Tecnargilla, la più importante fiera al mondo per le tecnologie per ceramica e laterizio in programma a Rimini dal 24 al 28 settembre prossimi. L’India è diventata uno dei mercati più attrattivi per i produttori di macchine per l’industria ceramica. Nel 2016 il Paese si è classificato al secondo posto tra i produttori mondiali di piastrelle, con volumi vicini ai 955 milioni di metri quadrati (+7,3% rispetto agli 850 milioni del 2015), un trend destinato a crescere anche nei prossimi anni. Dopo Indian Ceramis, Acimac farà tappa in Brasile, Russia, Cina, Stati Uniti e Iran.

