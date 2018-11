Maccaferri: pruduzione primi 9 mesi sale a 396,7 milioni

Si sono chiusi con un valore di produzione di 396,7 milioni di euro i conti dei primi nove mesi

del 2018 per Officine Maccaferri, società del Gruppo industriale Maccaferri attiva nell’ingegneria ambientale. La produzione, afferma l’azienda, è cresciuta di 44,7 milioni di euro rispetto a un anno fa. Il valore della produzione degli ultimi 12 mesi è stato pari a 541,2 milioni di euro (+9% rispetto al 2017). In crescita anche il margine operativo lordo: nei primi nove mesi del 2018 si è attestato su 31,8 milioni di euro, superiore al dato dello stesso periodo del 2017 che ammontava a 23 milioni. Negli ultimi 12 mesi è stato di 52,8 milioni (+9,8%). Quanto al terzo trimestre, il valore della produzione è stato pari a 136,2 milioni di euro, in crescita dai 121,2 milioni dell’anno precedente, e il margine operativo lordo si è attestato su 12,8 milioni (da 11,4 milioni di un anno fa). La posizione finanziaria netta – pari a 172,9 milioni – aumenta di 4 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2017. Il debito netto in rapporto all’Ebitda degli ultimi 12 mesi si è attestato a 3,3 volte, contro le 4,3 volte dello stesso periodo dell’anno precedente.

