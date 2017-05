Lutto a Reggio Emilia, morto Corrado Brevini

E’ scomparso improvvisamente l’imprenditore Corrado Brevini. Lo annuncia un comunicato di Unindustria Reggio Emilia. Nato nel 1932 a Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), nel 1960 fondò con i fratelli Luciano e Renato lo storico gruppo imprenditoriale reggiano, specializzato in trasmissioni meccaniche. La camera ardente è stata allestita nello stabilimento aziendale di via Colletta. I funerali si svolgeranno domani 3 maggio. Il corteo funebre partirà alle ore 14.00 da via Colletta e percorrerà il Villaggio Crostolo fino all’headquarter Brevini, dove verrà osservato un minuto di silenzio. Si proseguirà quindi fino alla Chiesa di Cadelbosco Sopra per la celebrazione del rito funebre e al cimitero di Cadelbosco, dove la salma verrà riposta nella tomba di famiglia.

