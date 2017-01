Logistica, intesa Piacenza e La Spezia

Piacenza ospita il 15 e 16 febbraio la prima edizione della Biennale della Logistica Bilog, per suggellare le relazioni commerciali tra Piacenza e La Spezia. A presentare l’evento sono stati questa mattina il Sindaco di Piacenza Paolo Dosi e il Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Orientale Carla Roncallo. Si tratta di una mostra convegno, ospitata presso il Centro Congressi di Piacenza Expo, che nasce dal protocollo d’intesa siglato dal Comune di Piacenza e dall’Autorità Portuale della Spezia nel luglio 2015 per promuovere le relazioni operative al fine di una pianificazione coordinata tra il Polo Logistico Piacentino e il Porto della Spezia. “Per le aziende – è stato spiegato – Bilog costituisce un’opportunità per incontrare nuovi operatori specializzati interessati al distretto logistico, anche in relazione al Piano nazionale della portualità e della logistica che identifica come filo conduttore degli obiettivi strategici il concetto di integrazione porto-hinterland”. All’apertura dei lavori di Bilog, il 15 febbraio, è annunciata la presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, dei presidenti delle regioni Emilia Romagna e Liguria, Stefano Bonaccini e Giovanni Toti, di Brian Simpson OBE (EU Coordinator per MoS) e Paola De Micheli (sottosegretario all’Economia).

