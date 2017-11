Lo Stresa di Rimini primo per qualità-prezzo di trivago

Torna l’appuntamento annuale con i trivago Awards, che premiano sei categorie in cui si distinguono le eccellenze italiane.

Le assegnazioni si basano sugli stessi criteri dell’anno precedente: grazie ai dati aggregati dei siti di recensioni e valutazioni, trivago premia le strutture che hanno il punteggio migliore sul sito.

Johannes Thomas, Managing Director di trivago N.V., ha commentato così gli Awards: “Essendo una fonte indipendente di informazioni di hotel, aggreghiamo e analizziamo più di 175 milioni di recensioni hotel provenienti da siti di tutto il mondo. In questo modo possiamo identificare le strutture meglio valutate che offrono ai propri ospiti un’esperienza eccezionale.” Ha inoltre aggiunto: “I trivago Awards ci permettono di riconoscere il giusto merito agli albergatori che si celano dietro queste strutture esemplari. Siamo orgogliosi di poterli premiare ancora una volta quest’anno”.

Categoria Rapporto qualità/prezzo – Hotel Stresa, Rimini. Questa categoria premia la struttura che si è distinta per il miglior punteggio relativo alle recensioni sul rapporto qualità/prezzo. Il premio per questa categoria va all’hotel Stresa di Rimini con un punteggio di 95 su 100. L’hotel rappresenta la soluzione centrale e comoda per coloro che cercano una sistemazione confortevole ad un prezzo competitivo.

