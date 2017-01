Lo scarpone da sci? In 3D

Ma quale vecchio scarpone, oggi quello da sci è sempre più tecnologico e grazie a un’azienda di Modena addirittura in un materiale plastico innovativo e riproducibile con la stampante 3D. Si chiama Windform ed è stato realizzato in prototipo da Crp Tecnology per conto dell’austriaca Egger Sport partecipando recentemente anche al CES di Las Vegas.

La sua caratteristica principale è che, pur essendo un materiale poliammidico, anche alle basse temperature presenta un’eccezionale resistenza agli urti e a ripetute sollecitazioni di flessione e di torsione, l’ideale per lo sci. Il prototipo ha già fatto il giro del mondo stuzzicando l’interesse di varie case di produzione.

