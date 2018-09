L’inflazione frena

A Bologna nel mese di settembre 2018 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha fatto registrare una variazione mensile del -0,2% e un tasso tendenziale in aumento al +2,2% (dati provvisori). Nel mese di agosto 2018 la variazione mensile è stata del +0,6%, mentre il tasso tendenziale è risultato del +2% (dati definitivi).

Secondo i dati dell’ufficio statistica del Comune, a Modena nell’ultimo mese i prezzi al consumo hanno subito un calo dello 0,3%, Su base annua dunque l’inflazione scende al +1,3%. Guardando ai capitoli di spesa risultano in forte calo, per via della bassa stagione, i trasporti e i pacchetti vacanza. Aumentano invece alberghi, istruzione privata e alimentari. In calo anche la voce spettacoli con un

-2,2%

