L’inflazione cresce

L’inflazione di maggio 2018 a Modena risulta a +0,9% su base tendenziale annua, mentre su base congiunturale mensile rispetto ad aprile registra +0,4%, in base alle rilevazioni del servizio Statistica del Comune. Delle 12 divisioni analizzate, 7 sono state rilevate in crescita, quattro in calo e una invariata (‘Istruzione’). A Ferrara, sempre in maggio, l’indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,4% rispetto allo stesso mese 2017. A Bologna nel mese di maggio 2018 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha fatto registrare una variazione mensile del +0,7% e un tasso tendenziale in aumento al +1,3% (dati provvisori).

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet