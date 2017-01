Levante traina la produzione di Maserati nel 2016

Levante guida il riscatto Maserati nel 2016. Lo scorso anno la casa del Tridente ha infatti registrato un incremento delle vendite del 30% arrivando a 42.100 vetture consegnate. E’ quanto emerge dal bilancio di Fca presentato oggi da Sergio Marchionne in Call Conference da Torino. In generale il gruppo migliora il proprio indebitamente e realizza un utile di 1,8 miliardi. Un risultato a cui ha contribuito anche Maserati che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 3,48 miliardi in aumento del 44% sul 2015. La casa del Tridente, che ha da tempo spostato gran parte della produzione a Torino, ha registrato importanti incrementi in tutte le aree geografiche dove è presente: Cina (+91%), Europa (+37%) e Nord America (+14%).

