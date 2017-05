Legacoop: “Bene a controlli nelle spiagge”

In quest’avvio di stagione balneare Legacoop Romagna esprime apprezzamento per il rinnovato impegno sinergico delle istituzioni locali, a partire da Prefetture e Comuni, nel contrasto all’abusivismo commerciale di spiaggia.

“Un particolare ringraziamento ai Comuni e alle Cooperative che dedicano risorse significative nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno.

Particolare importanza assumerà la capacità di presidiare continuativamente la battigia da parte delle forze dell’ordine, così come il contrasto della filiera malavitosa a monte. L’auspicio è che si riesca a far regredire il fenomeno anche in quei tratti di litorale ancora colpiti”.

